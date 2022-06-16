В Рыбновском районе дети принесли к администрации рисунки в защиту бездомных собак
Рисунки принесли к дверям здания администрации Баграмова на следующий день после отлова бездомных животных.
В Рыбновском районе дети принесли к администрации рисунки в защиту бездомных собак. Информация появилась в группе «
Рисунки принесли к дверям здания администрации сельского поселения Баграмово на следующий день после отлова бездомных животных. На рисунках дети написали фразы «Отдайте наших собак» и «Мы против».
«Это очень мило. Детишки, вы прекрасны», — отметил автор поста.