В Ряжске полицейские остановили пьяного мотоциклиста
Инцидент произошел около дома № 115 по улице Горького.
В Ряжске полицейские остановили пьяного мотоциклиста. Об этом сообщило
Инцидент произошел около дома № 115 по улице Горького.
Сотрудники ДПС попросили остановиться водителя мотоцикла. При общении с 56-летним мужчиной, полицейские обнаружили устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.
Водителю предложили пройти освидетельствование. Оно выявило 0,587 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.
Мотоциклиста отстранили от вождения.