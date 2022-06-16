В Ряжске из окна выпал полуторагодовалый ребенок
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
В Ряжске из окна выпал полуторагодовалый ребенок. Об этом
Инцидент произошел в понедельник, 13 июня, в 17:30.
В квартире на втором этаже также находилась 28-летняя мать мальчика. Она услышала плач сына и обнаружила, что он выпал из окна. Ребенку оказали медпомощь. Врачи диагностировали у него ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.