В Ряжске из окна выпал полуторагодовалый ребенок

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

В Ряжске из окна выпал полуторагодовалый ребенок. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел в понедельник, 13 июня, в 17:30.

В квартире на втором этаже также находилась 28-летняя мать мальчика. Она услышала плач сына и обнаружила, что он выпал из окна. Ребенку оказали медпомощь. Врачи диагностировали у него ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.