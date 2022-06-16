В рязанской облдуме на публичных слушаниях обсудили исполнение областного бюджета за 2021 год

Министр финансов Марина Наумова сообщила, что доходы областного бюджета за 2021 год, по сравнению с 2020 годом, выросли на 19% и составили 79 млрд рублей.

В четверг, 16 июня, в рязанской облдуме прошли публичные слушания по исполнению областного бюджета за 2021 год.

Первый зампредседателя регионального парламента Александр Шевырев отметил, что в 2021 году продолжилось восстановление экономики после снятия коронавирусных ограничений.

С основным докладом выступила министр финансов региона Марина Наумова. Она сообщила, что доходы областного бюджета за 2021 год, по сравнению с 2020 годом, выросли на 19% и составили 79 млрд рублей — 103,3% к прогнозу на год. Расходы сложились в сумме 76,6 млрд рублей. За 2021 год областной бюджет исполнен с профицитом 2,4 млрд рублей при запланированном дефиците в 2,8 млрд.

По ее словам, налоговые и неналоговые доходы составили 52 млрд рублей. Особенностью формирования доходов в 2021 году стало значительное увеличение поступления налога от организаций нефтегазовой отрасли. Также Наумова отметила рост поступлений налогов на доходы физических лиц, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда.

Министр рассказала, что в 2021 году на реализацию 11 национальных проектов было израсходовано 15,4 млрд рублей. Большая часть этих средств — 84%, направлена на четыре проекта: «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Здравоохранение» и «Образование».

На заседании прозвучал вопрос о состоянии первичного звена здравоохранения в районах области. Первый замминистра здравоохранения Владимир Грачев сообщил, что в 2021 году начали работать пять новых модульных ФАПов, а 44 объекта капитально отремонтировали. Также в районы отправили 24 единицы новой техники.

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина ответила на вопрос о создании дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Она отметила, что в 2021 году ввели дополнительно 940 ясельных мест, это на 21% больше, чем в 2020 году.