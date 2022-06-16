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В Рязанской области заработает «Карта жителя»
Соглашение подписали врио губернатора Павел Малков и гендиректор системы «Мир» Владимир Комлев.

В четверг, 16 июня, врио губернатора Рязанской области Павел Малков и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев договорились о внедрении в регионе «Карты жителя». Соответствующее соглашение они подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Выдача самих карт запланирована на 2023 год.

Врио губернатора Павел Малков отметил, что соглашение станет новым шагом в использовании современных цифровых сервисов в регионе. «Проект платежной системы „Мир“ позволит сделать более удобными для жителей ежедневные операции в общественном транспорте, магазинах, при получении социальных выплат. Всё это будет аккумулировано в одной „Карте жителя“. Тестировать систему начнем уже в этом году», — отметил чиновник.

По словам директора платежной системы «Мир» Владимира Комлева, проект хорошо зарекомендовал себя в других регионах. «Одним из ключевых этапов реализации проекта станет развитие существующей в регионе безналичной системы оплаты проезда на транспорте. Рязанская автоматизированная система уже интегрирована с нашей транспортной процессинговой платформой. Платежная система „Мир“ поддерживает регион в части стимулирования безналичной оплаты проезда в городском транспорте. С февраля и до конца 2022 года все держатели национальных карт получают скидку в общественном транспорте, расплачиваясь за поездки смартфоном», — рассказал Комлев.