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В Рязанской области временно прекратят поставку газа со станций «Инякино» и «Увязовская»
Ограничения связаны с ремонтными работами.

В Рязанской области временно прекратят поставку газа со станций «Инякино» и «Увязовская». Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Так, подачу газа с выхода ГРС «Инякино» с 11:00 20 июня до 5:00 24 июня прекратят в селах Инякино, Ирицы, Надеино, Терехово, Боровое, Тырново, Сельцо-Сергиевка, Аделино, Дубровка, Наследничье, деревнях Полтавка, Акулово.

С 10:00 22 июня до 12:00 26 июня ресурса не будет с выхода станции «Увязовская». Речь идет о селах Борки, Ерахтур, Нармушадь, Куземкино, Занино-Починки, Свинчус, Рубецкое, Копаново, Большие Пекселы, деревнях Ладышкино и Малые Пекселы.

Ограничения связаны с проведением путятинским ЛПУМГ ремонтных работ на станциях.