В Рязани осудят водителя грузовика, сбившего насмерть на Ряжском шоссе двух женщин

Авария произошла в ноябре 2021 года около остановки «Химволокно».

В Рязани осудят водителя грузовика, сбившего насмерть на Ряжском шоссе двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла в ноябре 2021 года около остановки «Химволокно». 40-летний водитель грузовика Shaanxi, уходя от столкновения с автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом, въехал в остановку общественного транспорта. На остановке стояли три женщины, две из которых погибли. Третью женщину доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»).

Водитель грузовика частично признал вину. Материалы уголовного дела направили в суд.