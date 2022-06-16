В Рязани осудили мужчину, насмерть избившего бывшую сожительницу

Трагедия произошла 18 октября 2021 года.

В Рязани осудили мужчину, насмерть избившего бывшую сожительницу. Об этом сообщило региональное управление следкома .

Трагедия произошла 18 октября 2021 года. Пьяный рязанец во время бытового конфликта избил бывшую возлюбленную. Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

37-летнего мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему на год ограничили свободу.

Приговор вступил в законную силу.