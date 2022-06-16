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В Рязани осудили мужчину, насмерть избившего бывшую сожительницу
Трагедия произошла 18 октября 2021 года.

В Рязани осудили мужчину, насмерть избившего бывшую сожительницу. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Трагедия произошла 18 октября 2021 года. Пьяный рязанец во время бытового конфликта избил бывшую возлюбленную. Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

37-летнего мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему на год ограничили свободу.

Приговор вступил в законную силу.