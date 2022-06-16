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В Рязани не хватает денег на выкорчевывание пней, их смогли только пересчитать
Для выкорчевывания пней городу необходима спецмашина, которая будет стоить от 400 тысяч до двух млн рублей. По словам начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака, таких денег у города пока нет.

В четверг, 16 июня, на заседании комитета по градостроительной деятельности депутаты вновь вернулись к теме уборки пней.

Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак рассказал сколько пней находится в центре города. По его словам, на улицах Есенина, Ленина, Маяковского, Свободы, Циолковского, Первомайском проспекте в общей сумме 96 пней.

Депутаты поинтересовались, есть ли возможность убрать их. Фурфурак отметил, что при уничтожении пней можно повредить инженерные коммуникации, поэтому необходим специальный автомобиль для их выкорчевывания.

Начальник управления благоустройства подчеркнул, что данный аппарат будет стоить от 400 тысяч до двух миллионов рублей. По его словам, денег в управлении благоустройства на покупку техники пока нет.

Фурфурак обратил внимание, что инженерные коммуникации не всегда «правильно проложены». Поэтому даже при обычном благоустройстве можно повредить кабели и газопровод.

На заседании предложили продумать варианты решения проблемы и в течении недели постараться найти решение, как убрать пни на центральных улицах.