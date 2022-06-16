В Рязани на улице Новоселов полиция задержала голого 46-летнего мужчину

Из-за неадекватного поведения сотрудники полиции передали мужчину специальной бригаде скорой медицинской помощи.

В Рязани на улице Новоселов задержали голого мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение от очевидцев поступило в среду, 15 июля. На место выехали полицейские и задержали мужчину. Им оказался рязанец 1976 года рождения. Из-за неадекватного поведения сотрудники полиции передали мужчину специальной бригаде скорой медицинской помощи.