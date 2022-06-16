В Рязани на судебного пристава завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями
Она занизила рыночную стоимость арестованного имущества и передала его брату.
В Рязани на судебного пристава завели дела за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба
Следствие установило, что пристав занизила рыночную стоимость изъятого имущества и передала его своему брату. При этом она фиктивно оформила самореализацию собственником.
Помимо этого, пристав задним числом сделала акт о наложении ареста на имущество должника. Она внесла в него ложные сведения о дате составления и участии в изъятии понятых.
Следствие собрало доказательственную базу. Его передали в суд для рассмотрения.