В Рязани на судебного пристава завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями

Она занизила рыночную стоимость арестованного имущества и передала его брату.

В Рязани на судебного пристава завели дела за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Следствие установило, что пристав занизила рыночную стоимость изъятого имущества и передала его своему брату. При этом она фиктивно оформила самореализацию собственником.

Помимо этого, пристав задним числом сделала акт о наложении ареста на имущество должника. Она внесла в него ложные сведения о дате составления и участии в изъятии понятых.

Следствие собрало доказательственную базу. Его передали в суд для рассмотрения.