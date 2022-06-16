В Нижегородской области легковушка насмерть сбила школьницу

12-летняя девочка ехала по жилой зоне на велосипеде. Водитель «ВАЗа» не заметил ребенка и сбил его.

В Нижегородской области легковушка насмерть сбила школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в среду, 15 июня, в городе Балахна на улице Тополиной. 12-летняя девочка ехала по жилой зоне на велосипеде. Водитель «ВАЗа» не заметил ребенка и сбил его.

От полученных травм школьница умерла на месте аварии.

Проводится проверка.