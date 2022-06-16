В массовом ДТП в Михайловском районе погибли четыре жителя Республики Калмыкия

Погибшие жили в поселке Джангар Октябрьского района республики.

В массовом ДТП в Михайловском районе погибли четыре жителя Республики Калмыкия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Погибшие жили в поселке Джангар Октябрьского района республики. Соболезнования родным и близким погибших выразил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Он поручил главе Октябрьского района оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.

Напомним, авария произошла в среду, 15 июня, около 07:00 на 224 километре трассы Р-22 «Каспий». Грузовик, который ехал в сторону Москвы, столкнулся со стоящим впереди микроавтобусом Hyundai и еще пятью автомобилями.

Три человека из микроавтобуса погибли на месте, еще один умер в больнице. Два человека получили травмы, санавиацией их доставили в рязанскую ОКБ.