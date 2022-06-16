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В Краснодарском крае рязанка украла у местных жительниц более 100 тысяч рублей
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Рязанке грозит до пяти лет тюрьмы.

В Краснодарском крае рязанка украла у местных жительниц более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию Туапсинского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что к ней приходила неизвестная и предложила пройти анкетирование. После ее ухода женщина обнаружила, что из сумки в шкафу пропали деньги.

Оперативник осмотрели место происшествия и сняли отпечатки пальцев. Позже они установили личность злоумышленницы. Ей оказалась ранее судимая 42-летняя жительница Рязанской области, которая временно жила в Туапсинском района.

Выяснилось, что рязанка причастна к еще одному ограблению местной жительницы. Под видом соцработника она пришла в квартиру к жертве и заменила деньги из кошелька хозяйки на купюры банка приколов. Общий ущерб составил около 110 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила на свои нужды.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Рязанке грозит до пяти лет тюрьмы.