В центре Рязани внедорожник наехал на женщину на переходе и скрылся

По словам рязанца, после аварии водитель не вышел из машины, а усмехнулся и уехал.

В центре Рязани внедорожник наехал на женщину на переходе и скрылся. Об этом РЗН. инфо рассказал сын пострадавшей.

Инцидент произошел в среду, 15 июня, в районе перекрестка Первомайского проспекта и улицы Пожалостина.

По словам рязанца, после аварии водитель не вышел из машины, а усмехнулся и уехал. Перед этим мужчина показал пострадавшей жест, проведя пальцем по горлу.

Рязанец уточнил, что его мать не обращался в полицию.