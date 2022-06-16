В 2021 году на ремонт рязанских дорог направили 850 млн рублей

Об этом Елена Сорокина сообщила во время отчета о работе администрации за 2021 год.

В 2021 году на ремонт рязанских дорог направили 850 млн рублей. Об этом Елена Сорокина сообщила во время отчета о работе администрации за 2021 год.

Она уточнила, что ремонт проводили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2021 год отремонтировали столько же дорог, сколько и за два предыдущих года: 20 участков общей протяженностью 15 километров, 36 участков протяженностью 12,3 километра отремонтировали «картами». В 2022 году завершат двухлетние контракты по ремонту 10 участков протяженностью 12,7 километров.

Сорокина отметила проведенные в 2021 году масштабные работы по ремонту мостов — на улице Ленина и через Трубеж, а также реконструкцию перекрестка улицы Советской Армии и Касимовского шоссе.

Также мэр рассказала, что при поддержке правительства региона в прошлом году отремонтировали дороги в 66 дворах и девять дворов полностью.

В 2022 году работы по реконструкции дорог продолжатся. Всего по годичным и двухлетним контрактам отремонтирую 36 участков дорог и 47 участков «картами». Это на 30% больше, чем в 2021 году. На 111 объектах сделают полную или частичную разметку, на 40 — установят или заменят дорожные знаки, а также заменят светофоры.

«В конце строительного сезона мы должны отремонтировать 65,8 км дорог», — подытожила мэр.

Также глава администрации сообщила, что в 2022 году на ремонт дворов выделили более 150 млн рублей. На них обустроят 62 двора.