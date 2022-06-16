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Старую Рязань и рязанский Остров соединят единым туристическим маршрутом
Павел Малков подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ».

Во время работы на ПМЭФ-22 врио губернатора Рязанской области Павел Малков подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ».

В документе речь идет о сотрудничестве по подготовке и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, инфраструктуры и индустрии гостеприимства в области.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что Владимир Путин поручил ускорить работу по созданию инфраструктуры. Так, по его словам, россиянам нужно, чтобы в стране были «прекрасные возможности для отдыха». «Природные условия вне конкуренции. Осталось дело за малым — создать достойные условия для того, чтобы наши туристы могли отдыхать у нас», — заявил чиновник.

В соглашении вошли вопросы по планированию деятельности в поселке Остров в Рязани и в городище Старая Рязань. Их можно связать, в числе прочего, используя реки Трубеж и Ока, а также разработать водный маршрут. Это является уникальным преимуществом для потенциальных инвесторов. Также планируется проработать вопрос включения в соглашение прилегающих территорий.

В рамках соглашения будет разработан комплексный план по развитию туристических направлений за счет средств корпорации. Параллельно пройдет поиск инвесторов и подготовлена документации для участия в конкурсе на предоставление средств. Речь идет о финансировании задачи по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры.