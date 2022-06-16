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Сорокина: в Рязани нужно вырубить 11 тысяч аварийных деревьев
Вопрос обсудили на заседании городской думы.

В четверг, 16 июня, на заседании гордумы депутаты подняли вопрос о сносе аварийных деревьев в городе.

Депутат Денис Милюков вспомнил недавний случай гибели молодой женщины от упавшей ветки дерева. Он подчеркнул, что в городе работают всего две бригады по опилке деревьев с «черепашьей скоростью».

Мэр Рязани Елена Сорокина отметила, что работы ведутся и в текущем году удалено больше деревьев, чем в прошлом.

По ее словам, они проводятся не только дирекцией благоустройства города, но и подрядными организациями. Сорокина добавила, что в 2021 году спилено 1 720 деревьев, а в текущем планируется больше.

Мэр города подчеркнула, что всего в городе 11 тысяч аварийных растений. «В текущем году с подрядчиком подписан контракт на более полумиллиона рублей на вырубку деревьев, но я проучила увеличить сумму», — заключила она.