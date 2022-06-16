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Сорокина: сотрудники рязанской мэрии обработали более 19 тысяч обращений в соцсетях за год
Глава горадминистрации поделилась информацией за 2021 год.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о работе с обращениями жителей за 2021 год. Информация появилась на сайте горадминистрации.

Сорокина поделилась данными в рамках отчета перед депутатами городской думы. Он прошел в четверг, 16 июня.

«Даже в самой непростой ситуации ищем взаимопонимание. Стоим на принципах внимательного, ответственного отношения к проблемам людей», — подчеркнула Сорокина. За год сотрудники мэрии обработали 19 440 обращений в соцсетях, 12 945 — в ПОС.

За пять лет реализованы более 100 проектов Рязанцев в рамках областной программы поддержки местных инициатив. В 2021 году сделаны 26 проектов.

Сорокина отметила, что много проектов местных инициатив созданы в отдаленных микрорайонах. Так, продолжается строительство площадки для выгула собак. По проектам жителей создают скверы и зоны отдыха по месту жительства, улучшается инфраструктура дворового спорта.