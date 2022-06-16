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Сорокина: с июля рязанских маршрутчиков станут штрафовать за несоблюдение графика
Глава горадминистрации отчиталась о работе общественного транспорта за 2021 год.

Елена Сорокина отчиталась о работе общественного транспорта в Рязани в 2021 году. Об этом сообщила мэрия города.

Так, за предыдущий год закуплены 20 новых автобусов среднего класса. Подвижный состав на линии увеличился с 40 до 85 единиц каждый день. Число водителей выросло до 173 человек. Зарплата водителей и кондукторов увеличилась на 25-30%. Также отмечен положительный результат «УРТ».

Из Москвы в Рязань передали 40 автобусов. Также идут переговоры о трансфере троллейбусов с Санкт-Петербургом.

С начала 2022 года ввели скидку 50% на вторую поездку в течение 60 минут после оплаты первой на маршрутах УРТ по карте «Городская». «С июля 2022 года запланирован переход на нетто-контракты — эта мера позволит администрации, как заказчику перевозок, контролировать расписание движения транспорта и в случае нарушений наказывать перевозчика рублем», — отметила глава администрации.

Также, по словам Сорокиной, весь муниципальный общественный транспорт оборудовали видеонаблюдения.

«Нам нужны системные изменения. Поэтому приступили к разработке транспортной модели и оптимизации транспортной сети города. Это стоит денег, но это даст четкий план действий по качественному улучшению пассажирских перевозок», — констатировала мэр.