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Школы Рязанской области бесплатно получат российское программное обеспечение
Павел Малков подписал соглашение о сотрудничестве с производителем ПО «Новые облачные технологии».

Правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере с российским производителем ПО «Новые облачные технологии» (МойОфис). Документ подписали в четверг, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

По условиям соглашения 298 школ Рязанской области бесплатно получат программное обеспечение «МойОфис Образование». Вместе с ПО организации обеспечат пособиями по цифровой грамотности «Азбука МойОфис». Они предназначены ученикам начальных классов. Другие программные продукты компании будут доступны для школ по специальной стоимости.

«МойОфис Образование» -российское офисное программное обеспечение. С его помощью школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы, презентациями. В состав продукта также выходит набор шрифтов — метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. Решение от российских разработчиков совместимо со всеми популярными операционными системами и поддерживает как современные, так и устаревшие форматы документов.

Павел Малков отметил важность перехода на российские программные продукты в условиях санкций. Это необходимо также с точки зрения информационной безопасности. Он подчеркнул, что строительство и реконструкция образовательных учреждений в регионе — один из приоритетов в социальной политике облправительства. При этом учитывается и оснащение их современным оборудованием и безопасным российским программным обеспечением.

«Обучение детей навыкам работы с информацией — одна из наших приоритетных задач, и мы рады, что правительство Рязанской области разделяет наши цели. Обеспечив комплексное оснащение всех школ региона современным и безопасным офисным ПО, мы вместе с руководством области создаем благоприятные условия для развития у подрастающего поколения востребованных цифровых навыков», — прокомментировала коммерческий директор «МойОфис» Елена Непочатова.