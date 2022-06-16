Рязанстат сообщил об инфляции в 11% с начала 2022 года. Центробанк считает, что показатель выше 17%

Соответствующие данные опубликованы на сайте организаций.

Рязаньстат и Центробанк предоставил разные данные об инфляции в регионе с начала 2022 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте организаций.

По данным Рязаньстат инфляция в мае составила 11,53%: на продовольственные товары — 14,71%, непродовольственные — 12,62%, услуги — 3,24%.

ЦБ сообщает, что майская инфляция составила 17,69% (базовая — 20,66%): на продовольственные товары — 22,91%, непродовольственные — 18,24%, услуги — 6,53%.