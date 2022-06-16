Рязанские полицейские сожгли почти 70 килограммов конфискованных наркотиков
15 килограммов синтетических наркотиков и более 43 килограммов растительных наркотиков сожгли в плавильной печи на одном из предприятий города.
Рязанские полицейские сожгли почти 70 килограммов конфискованных наркотиков. Об этом
Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. Вещества изъяли в ходе ежедневной работы: при личных досмотрах, досмотрах транспорта, проведения обысков и осмотров мест происшествий.
Процедура уничтожения проходила под контролем специальной комиссии из представителей регионального УМВД, минздрава и минприроды.
В сопровождении сотрудников отряда спецназа «Гром» наркотические вещества доставили на одно из предприятий города. В плавильной печи уничтожили 15 килограммов синтетических наркотиков и более 43 килограммов растительных наркотиков.