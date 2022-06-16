Рязанец ответит в суде за ограбление подростка в поезде

Уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж») направили в суд. Рязанцу грозит до семи лет тюрьмы.

Рязанец ответит в суде за ограбление подростка в поезде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

9 января 2022 года 25-летний житель Рыбного, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, ехал в состоянии алкогольного опьянения в пригородном поезде. Он начал придираться к внешнему виду подростка, а после силой отобрал у него берцы.

Уголовное дело против рязанца возбудили по пункту г части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для здоровья»). Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Материалы дела направили в суд.