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В центре Рязани разваливается крыша 117-летнего дома
В 1997 году его признали объектом культурного наследия.

Рязанцы пожаловались на разваливающийся дом в центре города. Сюжет сделала ГТРК «Ока».

Речь идет о доме № 31 по улице Щедрина. Он построен в 1905 году. В 1997 году его признали объектом культурного наследия. Отмечается, что из-за этого без согласования с инспекцией в доме нельзя отремонтировать крышу.

Проблемы начались 13 лет назад. Жительница дома увидела первые потеки на потолке. Тогда крышу жильцы сделали своими силами. «Прошлый год приходил мужчина, запросил 80 тысяч. А я без инспекции объектов культурного наследия не имею права даже делать эту крышу, потому что мы нарушим структуру нашей крыши», — сообщила рязанка Валентина Синякова.

При этом на запрос журналистов в инспекции по охране памятников заявили, что содержание объекта культурного наследия лежит на его собственнике. При этом отмечается, что две квартиры в доме принадлежат городу, а остальные — приватизированы.

Как рассказала журналистам жительница дома Валентина Синякова, в администрации сообщили, что ремонтом займутся в фонде капитального ремонта. Журналистам в мэрии ответили на запрос, что проектная документация на ремонт крыши готова.

«Был запланирован в 2018 году капитальный ремонт крыши, системы холодного водоснабжения, водоотведения. Фондом неоднократно объявлялись электронные аукционы на право заключения договора и выполнение работ капитального ремонта. Но в связи с отсутствием заявок от подрядных организаций, они до сих пор не состоялись», — сообщил журналистам директор по организации проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов Рязанской области Дмитрий Воробьев.

Для получения контрактов организация должна иметь соответствующую лицензию. В регионе таких фирм всего три. Однако, по данным Фонда капремонта, за это время они не принимали участие в электронных аукционах.