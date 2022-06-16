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Рязань вошла в топ-10 городов по масштабу голосования жителей за благоустройство парков
Мэр Елена Сорокина отметила, что в голосовании приняли участие более 78 тысяч рязанцев.

Рязань вошла в топ-10 городов по масштабу голосования жителей за благоустройство парков. Об этом рассказала мэр Елена Сорокина в отчете о работе администрации за 2021 год.

Мэр отметила, что в голосовании приняли участие более 78 тысяч рязанцев. По итогам в каждом районе города выбрали парк для благоустройства. Работы в них, а также на Лыбедском бульваре активно ведутся.

Сорокина рассказала, что в 2021 году в центральном парке культуры и отдыха, а также в парке Советско-Польского братства по оружию полностью сделали освещение, в парке в Приокском также установили видеонаблюдение, подготовили площадку для уличного музея военной техники, оборудовали детскую игровую и инклюзивную площадки.

В 2021 году полностью благоустроили Верхний городской парк.

«Знаем, что результат его благоустройства стал дискуссионным. Но сколько сейчас жителей, семей посещают парк! Сколько радости он приносит! Сколько детского смеха там! Теперь могу сказать, что результатом мы довольны», — подчеркнула Елена Сорокина.

В 2022 году в голосовании по благоустройству территории участвовало 81 720 жителей.

Сорокина рассказала, что согласно «индексу качества городской среды» Минстроя России рейтинг Рязани растет по всем направлением, а больше всего по направлениям «Общегородское пространство», «Озелененные пространства» — на пять и четыре пункта соответственно.

Также мэр отметила, что по федеральному проекту «Чистая вода» в 2021 году построили три артезианские скважины Окской очистной водопроводной станции. В 2022 году в поселке Солотча построят еще три скважины на улицах Дунай и Коммунальной.