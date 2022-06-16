Рязанцы смогут вернуть часть средств при покупке билетов на пригородные поезда

При этом нужно воспользоваться картами системы «Мир».

Рязанцам будут возвращать часть средств за покупку билетов в пригородные поезда по карте «Мир». Об этом сообщила пресс-служба ЦППК .

Акция платежной системы действует до 15 октября. Так, по ней при покупке билета ценой до 1200 рублей на карту вернутся до 20 рублей кэшбэка. Если проезд стоит дороже 1200 рублей, то возможен возврат до 100 рублей.

Акция действует на покупку проезда на пригородные поезда компании в билетных автоматах, в приложениях ЦППК и «РЖД Пассажирам». При этом предложение не распространяется на приобретение билетов в кассе.

В предложении участвуют любые карты «Мир».