Россиян предупредили о повышении тарифов на ЖКХ

Они увеличатся с 1 июля. Размер повышения зависит от каждого региона.

В России с 1 июля поднимутся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на представителей федеральной антимонопольной службы.

Отмечается, что тарифы увеличатся на 3,2—6,5 процента. Это зависит от области. Норму повышения тарифов определят местные власти, основываясь на прогнозе среднегодового роста цен.

При этом федеральное правительство устанавливает предельные индексы увеличения платы в каждом регионах. Меры коснутся на холодную и горячую воду, газ, водоотведение, электричество, вывоз мусора и отопление.

Расценки на коммунальные услуги увеличиваются один раз в год. При этом, по словам главы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, подорожание не может быть больше размера инфляции.