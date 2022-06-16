Полиция опубликовала фотографии с места смертельной аварии в Клепиковском районе
ДТП произошло в среду, 15 июня.
Полиция опубликовала фотографии с места смертельной аварии в Клепиковском районе.
ДТП произошло в среду, 15 июня, на восьмом километре трассы «Тума — Неверово — Озерки».
По предварительной информации, 59-летний москвич на Kia Rio не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево.
В результате аварии водитель погиб от полученных травм. Проводится проверка.