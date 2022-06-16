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Павел Малков выделил комментарий из своего Telegram-канала
Он поделился информацией во время интервью телеканалу «ТКР».

Врио губернатора Павел Малков выделил один комментарий из своего Telegram-канала. Об этом чиновник рассказал во время интервью телеканалу «ТКР». Оно вышло в эфир в четверг, 16 июня.

«Комментарии я не все успеваю читать, но стараюсь держать в фокусе какие-то основные моменты. Периодически, когда выдается свободная минутка, я тут же иду смотреть комментарии, замечания, которые оставляют в соцсетях. Но иногда бывает забавно. Например: три дня очень плотной работы во время праздников на День России, каждый день был расписан с самого утра и до позднего вечера. И вот, наконец, я сажусь и пишу большое количество постов… пока ехал в автомобиле, пока шел — думал, что напишу. И вот выложил все это в сеть и мне очень понравился один из комментариев: „Так, нам что звук отключать? Вы так много всего сразу выложили ночью. Ну, как-то там дозируйте все это“. Я думаю, ну, что мне после каждой встречи отдельно делать пост? Ну, нет, к сожалению, чаще всего такие вещи я пишу по ночам. Иногда выкладываю сразу, иногда — на следующий день. Но это требует определенного времени», — заявил политик.

Также он не исключил, что в его соцсетях могут появиться публикации о хобби и семье.