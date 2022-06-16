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Павел Малков встретился с министром спорта Олегом Матыциным
Глава региона обсудил с руководителем ведомства вопросы развития в Рязанской области физкультуры и спорта.

В четверг, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума врио губернатора Рязанской области Павел Малков встретился с министром спорта России Олегом Матыциным.

Глава региона обсудил с руководителем ведомства вопросы развития в Рязанской области физкультуры и спорта. Малков попросил Матыцина посодействовать в развитии спортивной инфраструктуры, реализации проектов по строительству новых объектов. Министр спорта выразил готовность к совместной работе.

Олег Матыцин также отметил, что для принятия решений и реализации проектов необходимо тщательно изучить потребности каждого муниципалитета и свести в единый документ. В настоящее время в Минспорте разрабатывается единая цифровая платформа. В нее, в том числе, будут внесены данные об объектах, находящихся в Рязанской области. Министр обратил внимание на проработку вопросов софинансирования работ по объектам со стороны региона, их последующей эффективной эксплуатации. «Мы со своей стороны, естественно, тоже готовы брать на себя обязательства», — сказал Олег Матыцин.

Врио губернатора поблагодарил министра за внимание к региону и пригласил его в Рязанскую область. Малков подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры в области, а также отметил, что одновременно с расчётом потребности в объектах региональному минспорту предстоит продумать варианты эффективной загрузки спортивных сооружений. «Мы готовим соответствующую карту региона. Уже через неделю мне будут представлены первые результаты. С полным пакетом предложений обратимся в минспорт РФ», — сказал Павел Малков.