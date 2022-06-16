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Павел Малков рассказал, без чего не может прожить ни дня
Врио губернатора поделился этим во время интервью телеканалу «ТКР».

Врио губернатора Павел Малков заявил, что не может прожить ни дня без спорта. Об этом он заявил во время интервью телеканалу «ТКР».

Оно вышло в эфир в четверг, 16 июня.

Политик заявил, что спорт — это его основное хобби.

«Очень люблю спорт и жить без хотя бы получаса тренировок в день я не могу. Мое утро, несмотря на график и ограниченные возможности для сна, начинается с тренировки», — отметил глава региона.

Малков рассказал, что его рабочий день расписан до ночи. Он состоит из 17-19 встреч, совещаний. Остальное время остается на сон.