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Павел Малков подписал соглашение о сотрудничестве Рязанской области и ПАО «Уралкалий»
Соглашение направлено на взаимодействие сторон в области дорожного хозяйства. В частности, речь идет о поставках технических солей.

На Петербургском международном экономическом форуме 16 июня заключено соглашение о сотрудничестве в области дорожного хозяйства. Документ подписали врио губернатора Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук. Компания является одним из крупнейших в России производителей калийных удобрений.

Соглашение направлено на взаимодействие сторон в области дорожного хозяйства. В частности, речь идет о поставках технических солей, планируется совместно решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения Рязанской области в зимний период.

Врио губернатора Павел Малков отметил, что Рязанский регион давно и продуктивно сотрудничает с компанией в области сельского хозяйства.

«Теперь будем взаимодействовать с „Уралкалием“ и в другом направлении. Вопросы качественного содержания дорог всегда актуальны, особенно зимой, когда приходится бороться с наледью. Рассчитываю, что здесь вы нам очень серьезно поможете. Будем работать», — сказал Павел Малков.

«Мы подписали соглашение по поставкам технических солей в Рязанскую область. Искренне надеемся, что это будут взаимовыгодные партнерские взаимоотношения, направленные на снижение аварийности, повышение безопасности дорожного движения в Рязанской области», — отметил гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.