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Павел Малков: бюрократия — проблема, которую мы сами себе создаем
В четверг, 16 июня, врио губернатора Павел Малков выступил в качестве спикера на сессии ПМЭФ «Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути к достижению целей».

В четверг, 16 июня, врио губернатора Павел Малков выступил в качестве спикера на сессии ПМЭФ «Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути к достижению целей».

Модератором сессии выступил ректор Российского экономического университета имени Плеханова Иван Лобанов. Ключевой темой сессии стала реализация стратегических и программных документов государства в условиях новой экономической и геополитической реальности: поддержка перспективных проектов в различных сферах, импортозамещение, инвестиции в промышленность, решение экологических проблем. Также обсуждались вопросы экспортных возможностей региона, ресурсы и меры по достижению устойчивого экономического роста, роль науки, бизнеса, банковского сектора и гражданского общества в этой работе.

«Надо наращивать мощности действующих производств, выводить их на более высокий уровень, создавать новые производства, развивать и поддерживать импортозамещение. Наши предприятия уже сейчас научились хорошо реагировать на внешние вызовы, оперативно осваивать новые виды продукции. В области, действительно, очень хороший задел в сельском хозяйстве, есть серьезные проекты по растениеводству, животноводству. Сейчас делаем подробную программу по вводу всех сельхозземель в оборот. Каждый клочок земли должен работать, это сейчас очень важно», — выступил на сессии Павел Малков.

Он отметил, что у многих регионов похожие проблемы: демография, экология, неразвитая социальная инфраструктура. Малков особенно акцентировал внимание на излишней бюрократии, проблеме, которую сами себе создают регионы.

«Она влияет буквально на все. Слышу о ней каждый день на встречах с бизнесом, инвесторами, общественниками, — сказал врио губернатора. — Рязанская область совсем здесь не отличается. Тем, кто хочет что-то сделать или изменить, приходится пробиваться сквозь все эти бюрократические процедуры. Это очень сложно, даже имея деньги, идеи и желание. Но так не должно быть, и мы это будем менять. Рязанская область будет бороться за создание здоровой среды, нацеленной на помощь, а не препятствие в реализации новых хороших проектов».