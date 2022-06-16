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На юго-западе Москвы женщина зарезала жену своего любовника
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

На юго-западе Москвы женщина зарезала жену своего любовника. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 16 июня, на улице Херсонской. 40-летняя женщина встретилась с 42-летней женой своего знакомого. В ходе конфликта между ними завязалась драка и 40-летняя москвичка ударила знакомую ножом в шею и грудь.

После этого злоумышленница ушла домой, где постирала одежду.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным Telegram-канала 112 женщина убила жену своего любовника.