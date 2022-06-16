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Малков обсудил сотрудничество с президентом корпорации «Синергия»
Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков встретился с президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым. Мероприятие прошло в рамках «ПМЭФ-22» в четверг, 16 июня.

Малков и Лобов обсудили перспективы сотрудничества по развитию образования, реализации программ обучения предпринимателей, а также формированию кадрового резерва и профориентации школьников.

Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов рассказал об образовательных программах, предлагаемых гражданам для бесплатного участия. В частности, школьники и взрослые могут обучиться востребованным на рынке труда цифровым профессиям. По его словам, порядка 75% обучавшихся людей в дальнейшем трудоустраиваются.

Также обсуждались «цифровые колледжи». «Сейчас мы начали открывать очное обучение в субъектах, потому что подготовка по программам СПО очень востребована. Хотелось бы взаимодействовать с вашим регионом», — сказал Вадим Лобов. Он отметил возможность бесплатного обучения детей участников военной спецоперации, участия молодежи из Рязанской области в создании кадрового резерва. Также речь шла о реализации программ, направленных на развитие экспорта, туризма, городских территорий и другом.

Врио губернатора заинтересовался взаимодействием с корпорацией «Синергия». Малков подчеркнул, что сотрудничество может стать полезным по многим важным для региона вопросам. «Надо договариваться по всем направлениям. По итогам форума появится перечень моих поручений, все они будут проработаны. Предложения были озвучены интересные, начиная от образования и заканчивая экотуризмом. Со своей стороны обеспечим все, что нужно для эффективного сотрудничества», — сказал глава региона.