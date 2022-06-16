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Малков обсудил на ПМЭФ вопросы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Рязанской области
В частности, участники встречи обсудили вопросы развития и поддержки Государственного приборного завода и 360 Авиационного ремонтного завода.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова.

Обсуждались вопросы развития и поддержки ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Рязанской области, в частности, Государственного приборного завода и 360 Авиационного ремонтного завода.

Заместитель председателя правительства Р. Ф. Юрий Борисов отметил, что регионом совместно с корпорацией «Ростех» разработан комплекс мер для повышения эффективности работы этих ключевых промышленных площадок. Юрий Борисов дал ряд поручений федеральным профильным ведомствам, чтобы ускорить реализацию проектов развития рязанской «оборонки».

Участники встречи также обсудили перспективы вопросы создания в регионе инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» и перспективы его развития. Особое внимание уделено конкретным проектам, которые планируется реализовать на площадке рязанского ИНТЦ.