Малков обсудил на ПМЭФ вопросы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Рязанской области

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова.
Обсуждались вопросы развития и поддержки ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Рязанской области, в частности, Государственного приборного завода и 360 Авиационного ремонтного завода.
Заместитель председателя
Участники встречи также обсудили перспективы вопросы создания в регионе инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» и перспективы его развития. Особое внимание уделено конкретным проектам, которые планируется реализовать на площадке рязанского ИНТЦ.