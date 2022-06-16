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Елена Сорокина заявила, что воздух в Рязани становится лучше
В 2022 году экологическая лаборатория выезжала 37 раз. Взято 49 проб, проведено 68 исследований. Превышений не выявили.

В четверг, 16 июня, на заседании гордумы Елена Сорокина выступила с отчетом о проделанной работе за 2021 год. Во время дополнительных вопросов участники заседания коснулись вопроса экологии.

Депутат Светлана Ворнакова спросила какие меры принимаются, чтобы уменьшишь выбросы вредных веществ в городе. Глава администрации рассказала, что эта тема находится в зоне ответственности федеральных и региональных ведомств.

«Но мы не хотим отфутболить этот вопрос и оставаться в стороне. Необходимо уделять вопросу максимальное внимание», — подчеркнула она.

Сорокина отметила, что все поступления жалоб от жителей фиксируются и на место выезжает передвижная экологически лаборатория. Если есть превышение, то информация направляется во все контрольные органы.

По ее словам, не реже одного раза год проводится ремонт и поверка измерительного оборудования. За прошлый год было зафиксировано 226 выездов. Взято 420 проб и проведено почти три тысячи исследований. Превышение обнаружили в семи пробах. В текущем году экологическая лаборатория выезжала 37 раз. Взято 49 проб, проведено 68 исследований. Превышений не выявили. Елена Сорокина сообщила, что по оценке федеральных учреждений, воздух в городе становится лучше. Она добавила, что в зимний период загрязнение воздуха было повышенным. Данная оценка сохранилась с 2014 года. До этого ситуация была хуже.