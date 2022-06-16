Елена Сорокина отчиталась о работе администрации за 2021 год

Мэр озвучила доклад во время заседания гордумы.

Мэр Рязани Елена Сорокина отчиталась о работе администрации за 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Глава администрации озвучила доклад во время заседания городской думы.

Сорокина подчеркнула, что для города 2021 год стал периодом преодоления последствий первого этапа пандемии.

«Мы выстояли, выдержали, и экономика города начала возрождаться. По итогам 2021 года основные макроэкономические показатели демонстрировали положительную динамику относительно уровня 2020 года», — отметила мэр города.

Глава горадминистрации поделилась статистикой по крупным и средним предприятиям. Объем промышленного производства в действующих ценах увеличился на 35,9%. На 8,5% вырос объем инвестиций в основной капитал. Число выполненных строительных работ увеличилось на 11,7%.

На конец 2021 года в службе занятости состояли 1100 безработных рязанцев — это было в 7,4 раза меньше уровня 2020 года. Заявленная потребность в работниках составила более восьми тысяч человек. Большая часть организаций работала с прибылью.

Также мэр подчеркнула, что экономическая стабилизация позитивно отразилась на исполнении бюджета.

Основная часть расходов (72,3%) направлена на финансирование соцсферы, на дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство — 19,3%. При этом, отметила Сорокина, расходы бюджета за счет собственных доходных источников составили 37%, а за счет межбюджетных трансфертов — 63%.