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Елена Сорокина осмотрела ход строительства школы в Кальном
Она отметила, что процесс идет согласно срокам.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ход строительства школы в Кальном. Об этом она рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, процесс строительства идет согласно срокам. Так, в четырех блоках устанавливают окна, монтируют системы отопления и водоснабжения.

Также чиновница рассказала о решении вопроса с проколом под Муромским шоссе. По ее словам, в рамках контракта осуществляются работы по канализованию русла ручья Быстрец. «Начало работ по изменению русла планируется проводить после снижения уровня грунтовых вод — ориентировочно с 1 июля. Проектом занимается региональный Минтранс. Первоначальная проектная документация была откорректирована, чтобы решить вопрос с подтоплением улицы Окской, и передана в производство подрядной организации», — сообщила Сорокина.

Также мэр заявила, что вопрос по ливневой канализации на территории школы. Также найдено решение по участкам вдоль Муромского шоссе и улицы Окской. Будет разработан проект строительства ливневой канализации.

При этом отмечается, что на улице Окской к канализации не подключены семь частных домов. «Вопрос со стороны „Водоканала“ решен. Уже есть первые обращения на подключение», — написала Сорокина.

Также глава горадминистрации рассказала об обращениях жителей из-за плохого состояния дороги на улице Окской. Отмечается, что на начало строительства школы ее практически не было. «Проектом предусматривается благоустройство дороги шириной 6 метров от Муромского шоссе до ЖК „Маргелов“. Подрядчик уже приступил к работам», — отчиталась мэр.

Также отмечается, что на территории школы будет дорога. Также на ней высадят цветы, деревья и кустарники.