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Более трех тысяч рязанцев поучаствовали в опросе по типам уличного освещения
Он проходил с 3 июня.

Более трех тысяч рязанцев поучаствовали в опросе по типам уличного освещения. Об этом сообщила мэрия города.

Управление благоустройства города планирует закупить более 15 тысяч энергосберегающих светильников. Для этого с подрядчиком заключат двухлетний контракт. Работы профинансируют из городского бюджета.

Врио главы региона Павел Малков поручил 3 июня продлить сроки подачи заявок на участие в конкурсе. По его же просьбе опросили жителей города.

Голосование проходило на «Платформе обратной связи» при помощи подсистемы Госуслуг. За «нейтральный» тип освещения проголосовало 1559 рязанцев, за «теплый» — 1480.

Как сообщил заммэра Борис Ясинский, данные опроса передали в конкурсную группу. Она подготовит предложения по изменениям в техзадание.