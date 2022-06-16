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Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
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Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
8 июня 15:45
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Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
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Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
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А что в кино? «Бультерьер», «Время патриотов» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Спортивная драма «Бультерьер» режиссера Василия Быстрова с Владимиром Минеевым в главной роли рассказывает о спортсмене Максе Холодове, звезде смешанных боевых искусств, который после травмы нашел спасение в брошенном бультерьере.

Казахский фильм «Время патриотов» рассказывает о двух братьях, верно служащих Родине, но абсолютно не ладящих друг с другом.

Мистический хоррор «Экстрасенс. Дело Софи» основан на реальном случае из жизни экстрасенса Клэр Янг.

Южнокорейский боевик «Криминальный город-2» является продолжением франшизы, посвященной криминальному миру Сеула.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».