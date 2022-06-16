А что в кино? «Бультерьер», «Время патриотов» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Спортивная драма «Бультерьер» режиссера Василия Быстрова с Владимиром Минеевым в главной роли рассказывает о спортсмене Максе Холодове, звезде смешанных боевых искусств, который после травмы нашел спасение в брошенном бультерьере.

Казахский фильм «Время патриотов» рассказывает о двух братьях, верно служащих Родине, но абсолютно не ладящих друг с другом.

Мистический хоррор «Экстрасенс. Дело Софи» основан на реальном случае из жизни экстрасенса Клэр Янг.

Южнокорейский боевик «Криминальный город-2» является продолжением франшизы, посвященной криминальному миру Сеула.

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