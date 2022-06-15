Врио губернатора Павел Малков обсудил вопросы развития почтовой связи с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым

Планируется совместно совершенствовать и развивать почтовую связь на территории Рязанской области. Особое внимание будет уделено работе по обновлению сельских почтовых отделений.

В среду, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора АО «Почта России» Максима Акимова. В ходе встречи было подписано соглашение о взаимодействии.

Павел Малков и Максим Акимов обсудили вопросы развития сотрудничества правительства Рязанской области и «Почты России», различные форматы партнерства.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что качества жизни людей должно улучшаться везде, не только в городах, крупных населенных пунктах, но и в сельских территориях. «Достигается это, в том числе за счет отлаженной системы сервиса, которая включает услуги „Почты России“, их перечень последовательно расширяется», — сказал врио главы региона.

Гендиректор «Почты России» Максим Акимов отметил: «Приведение в порядок сети отделений почты, особенно на сельских территориях, — одна из наших основных задач на ближайшее время. В прошлом году мы отремонтировали 13 отделений в Рязанской области, еще 35 адаптировали для маломобильных людей по государственной программе „Доступная среда“. В 2022 году мы продолжим модернизацию нашей сети в регионе».

Врио губернатора Павел Малков и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов подписали соглашение о взаимодействии. Планируется совместно совершенствовать и развивать почтовую связь на территории Рязанской области. Особое внимание будет уделено работе по обновлению сельских почтовых отделений.