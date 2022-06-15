Врио губернатора Павел Малков анонсировал новые увольнения

Об этом чиновник сообщил во время телеинтервью.

Врио губернатора Павел Малков анонсировал новые увольнения. Об этом политик заявил во время первого интервью для « ТКР » и ГТРК «Ока» .

«В чем меня точно нельзя упрекнуть — это в мягкости кадровой политики. Главный вопрос — это не уволить человека, а найти ему замену. К каждому кадровому вопросу будем подходить аккуратно. Увольнения будут, я уже сейчас вижу направления, в которых люди не справляются», — заявил глава региона.