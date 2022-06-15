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Врио губернатора Павел Малков анонсировал новые увольнения
Об этом чиновник сообщил во время телеинтервью.

Врио губернатора Павел Малков анонсировал новые увольнения. Об этом политик заявил во время первого интервью для «ТКР» и ГТРК «Ока».

«В чем меня точно нельзя упрекнуть — это в мягкости кадровой политики. Главный вопрос — это не уволить человека, а найти ему замену. К каждому кадровому вопросу будем подходить аккуратно. Увольнения будут, я уже сейчас вижу направления, в которых люди не справляются», — заявил глава региона.