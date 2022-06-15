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Во время спецоперации на Украине погиб военный журналист Сергей Постнов
Его не стало в ночь на 14 июня.

Во время спецоперации на Украине погиб военный журналист Сергей Постнов. Об этом сообщил совет ветеранов центрального аппарата ОВД.

Главы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии не стало в ночь на 14 июня.

«Более четырех месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В составе группировки „V“ он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики», — отмечается в некрологе.

В разные годы он работал корреспондентом и редактором окружной газеты «Зоркий часовой», трудился в редакции журнала «На боевом посту». Его представляли к наградам, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль Суворова.