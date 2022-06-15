В Спас-Клепиках задержали пьяного водителя мопеда без прав
28-летний местный житель ехал по городу ночью без включенных фар. Его задержали сотрудники Росгвардии.
В Спас-Клепиках задержали пьяного водителя мопеда без прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Ночью во вторник, 14 июня, сотрудники вневедомственной охраны заметили мопед, который ехал без включенных фар. Водителя остановили для проверки документов.
Выяснилось, что 28-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав управления транспортным средством.
Мужчину передали сотрудникам полиции.