В Спас-Клепиках задержали пьяного водителя мопеда без прав

28-летний местный житель ехал по городу ночью без включенных фар. Его задержали сотрудники Росгвардии.

В Спас-Клепиках задержали пьяного водителя мопеда без прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ночью во вторник, 14 июня, сотрудники вневедомственной охраны заметили мопед, который ехал без включенных фар. Водителя остановили для проверки документов.

Выяснилось, что 28-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав управления транспортным средством.

Мужчину передали сотрудникам полиции.