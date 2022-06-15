В Скопинском районе сгорел магазин

На тушение пожара выезжали девять человек личного состава и три единицы техники.

В Скопинском районе сгорел магазин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар в одноэтажном здании магазина села Клекотки произошел ночью в среду, 15 июня. Вызов поступил в 02:00, возгорание потушили в 03:00.

На тушение пожара выезжали девять человек личного состава и три единицы техники.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал.