В Ряжском районе полицейские остановили пьяного мопедиста
Инцидент произошел в селе Дегтяное.
В Ряжском районе полицейские остановили пьяного мопедиста. Об этом сообщило
Инцидент произошел в селе Дегтяное.
Правоохранители попросили остановиться 59-летнего водителя мопеда. При общении полицейские обратили внимание на неуверенную походку мужчины и запах алкоголя изо рта.
Водителю предложили пройти освидетельствование. По его итогам у мужчины обнаружили 0,242 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.
Мопедиста отстранили от вождения. На него составили административный протокол.