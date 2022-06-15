В Ряжском районе полицейские остановили пьяного мопедиста

Инцидент произошел в селе Дегтяное.

В Ряжском районе полицейские остановили пьяного мопедиста. Об этом сообщило региональное УМВД .

Инцидент произошел в селе Дегтяное.

Правоохранители попросили остановиться 59-летнего водителя мопеда. При общении полицейские обратили внимание на неуверенную походку мужчины и запах алкоголя изо рта.

Водителю предложили пройти освидетельствование. По его итогам у мужчины обнаружили 0,242 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

Мопедиста отстранили от вождения. На него составили административный протокол.