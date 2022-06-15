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В рязанском «Фотодоме» откроется выставка «Неизвестный Каширин. Часть вторая»
Выставка будет открыта до 16 июля по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 58.

16 июня в музейно-выставочном центре «Фотодом» откроется выставка «Неизвестный Каширин. Часть вторая» — проекта Андрея Карева «Золотой век рязанской фотографии». Посетители смогут увидеть почти сто авторских отпечатков, в том числе его ранние работы — пейзажи и эксперименты, а также жанровые снимки и портреты.

«За четыре года, прошедшие после первой выставки „Неизвестный Каширин“, благодаря неравнодушным рязанцам, хранившим у себя каширинские работы и передавшим их в „Фотодом“, наша коллекция значительно пополнилась. Мы рады представить зрителям действительно неизвестные широкой публике снимки Евгения Николаевича», — рассказал куратор выставки Андрей Карев.

Выставка «Неизвестный Каширин. Часть вторая» будет открыта до 16 июля по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 58. График работы: понедельник — суббота с 10:00 до 19:00.

Вход свободный.

Мероприятие для лиц старше 12 лет.