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В рязанском «Фотодоме» откроется выставка «Этюд на двоих».
На ней представят акварельные работы Анны Монастыревой и Софьи Романовой.

В рязанском музейно-выставочном центре «Фотодом» имени Каширина откроется выставка «Этюд на двоих». На ней представят акварельные работы Анны Монастыревой и Софьи Романовой, пишут в пресс-службе учреждения.

В экспозицию вошли 29 работ, написанных в разное время года.

Отмечается, что художницы дружат со студенческих лет. «Нас соединило творчество, с тех пор наши судьбы идут рядом, часто пересекаясь! Мы очень разные, но и общего немало: кроме любви к акварели, еще и природа, мода, путешествия», — отмечают художницы.

Анна Монастырева родилась в 1983 году в Рязани. Окончила Рязанский филиал Московского государственного университета культуры и искусств, отделение дизайн среды. С 2019 года ведет активную выставочную деятельность, в ее творческом портфолио участие в более 20-и областных, городских, международных выставках. В январе 2021 года состоялась ее первая персональная выставка (Рязань, Музей истории молодёжного движения). Работает преподавателем в студии изобразительного искусства.

Софья Романова родилась в 1983 году в Новосибирске. В 2004 году окончила Рязанское художественном училище имени Вагнера по специальности «художник-модельер». В 2008 году — Ивановскую Государственную текстильную Академию по специальности «конструктор». Работала дизайнером одежды, вышивки. В настоящее время преподает в художественной школе и творческой студии. Активно пишет акварелью. Участница групповых выставок, международных фестивалей. Основная тема творческой деятельности — пейзаж.

Выставка «Этюд на двоих» откроется 15 июня в 18:00. Зрители смогут увидеть картины Монастыревой и Романовой до 2 июля.

Музейно-выставочный центр «Фотодом» имени Каширина (улица Почтовая, дом № 58) работает ежедневно с 10:00 до 19:00 (выходной — воскресенье). Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+